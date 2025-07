Al via il Bagnacavallo Festival. Amati, tributo al grande De Andrè.

Mancano pochi giorni all’inizio della quattordicesima edizione del Bagnacavallo Festival, in programma dal 30 luglio al 26 agosto. Ad aprire la rassegna in anteprima sarĂ una serata conviviale in Piazza Nuova, ideata e organizzata da Piazza Nova Osteria di Romagna: il 30 luglio alle 21.30 si esibirĂ il cantautore Andrea Amati con il concerto “Andrea Amati canta Fabrizio De AndrĂ© ”. Ad accompagnarlo Massimo Marches (chitarra) e Stefano Zambardino (tastiere). L’ingresso è gratuito; prenotazioni 05451938903. Il 1° agosto nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, in via Cadorna 14, serata dedicata all’Irlanda con il trio TrĂ­ e il corpo di ballo Clover. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

