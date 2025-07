Al Teatro del Silenzio protagonista anche l’alta moda con le creazioni di Eleonora Lastrucci

LAJATICO – Il cielo terso della Valdera, il respiro delle colline, il silenzio e un’idea: trasformare quel paesaggio in una voce. È così che nasce, vent’anni fa, il Teatro del Silenzio, da un’intuizione condivisa tra il tenore Andrea Bocelli e l’architetto Alberto Bartalini. Oggi, quella visione è diventata un appuntamento mondiale, con tre serate – 22, 24 e 26 luglio – che fondono musica, arte e moda, in un equilibrio che non smette di sorprendere. Nel cuore di questo paesaggio, Andrea Bocelli è il centro magnetico di uno spettacolo che quest’anno accoglie ospiti del calibro di Placido Domingo, Brian May, Clara e una serata interamente dedicata a suo figlio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it