Al Ju Buk Festival la poesia delle donne in Afghanistan

La poesia delle donne in Afghanistan ha una lunga storia e si contraddistingue in momenti politici e sociali molto diversi: non solo espressione artistica di bellezza ma forma di lotta

Afghanistan, le donne afghane celebrano Shab-e-Yalda in segreto tra le restrizioni dei talebani; Alessandra Mastronardi: Se un dente da latte che cade rappresenta la sventura. Racconto il dolore non urlato; La poetica ribelle e clandestina delle donne dell’Afghanistan.

