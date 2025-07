Al festival niente cibo da casa Sui social il dibattito sulle regole

Portarsi la merenda al concerto? No, non si può. Si può fare di meglio? Forse. Di certo il dibattito c’è. Dibattito che corre soprattutto sui social e che riguarda il cibo, quello che, in diversi, si erano portati sino alla Rocca maggiore dove era in programma uno dei concerti della quattordicesima edizione del Riverock Festival. E che, invece, non ha potuto portare all’interno dell’area del festival. Con due alternative: o consumarlo fuori, durante la fia, oppure lasciarlo fuori, quindi di fattato buttarlo- A raccontare la vicenda, tramite appunto i social, una mamma che dice che i suoi figli, insieme ad alcuni amici, al momento dei controlli si son visti togliere i tappi dalle bottigliette di acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al festival niente cibo da casa. Sui social il dibattito sulle regole

In questa notizia si parla di: festival - dibattito - cibo - social

