AJ Lee e CM Punk sono sposati da oltre dieci anni, ma quando si tratta di lavorare insieme. Non sempre la pensano allo stesso modo. Di recente il Second City Saint ha rivelato che il segreto del suo matrimonio felice sia proprio evitare di collaborare professionalmente con la moglie. AJ, invece, sembra pensarla in modo un po' diverso. Durante un'intervista al San Diego Comic-Con, l'ex Diva ha scherzato affermando che forse il motivo per cui lei e il marito sono ancora felicemente sposati dopo 12 anni sia proprio il fatto che non lavorano insieme. Ma non ha escluso l'idea di farlo un giorno. "Oddio, forse il segreto per restare sposati così a lungo è non lavorare insieme! Ride Però sì, sarebbe davvero bello.

© Zonawrestling.net - AJ Lee sul lavorare con CM Punk: “Mai dire mai”