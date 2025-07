Aiuti umanitari bloccati a Gaza Misercordie Toscane | Non si può rimanere in silenzio I potenti della terra intervengano

L'emergenza sanitaria nella striscia di Gaza peggiora ogni giorno e rende sempre più drammatiche le condizioni in cui vive la popolazione. Il blocco imposto da Israele a qualsiasi accesso in Palestina rende quasi impossibile il rifornimento di cibo e medicine. Si susseguono gli appelli delle.

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - Lo standard globale per misurare la sicurezza alimentare ha lanciato un nuovo allarme: tutta la Striscia di Gaza è in emergenza alimentare diffusa.

Usa: daremo aiuti a Gaza senza Israele - 7.00 Gli Stati Uniti hanno annunciato che Israele non parteciperà al piano di distribuzione di aiuti alimentari alla Striscia di Gaza, dove il cibo scarseggia da quando Israele ha bloccato le consegne, oltre due mesi fa.

Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari» - Nel quadro dei contatti avviati sin dal Vertice G7 di Kananaskis a sostegno di un cessate il fuoco a Gaza, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha intensificato il dialogo con.

KAN: L'IDF ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari, tra cui una grande quantità di cibo destinato ai residenti della Striscia di Gaza, che si sono deteriorati dopo essere rimasti per settimane bloccati al valico di Kerem Shalom. Erano mille camion di fornit

A Gaza le famiglie muoiono di fame mentre gli aiuti restano bloccati a pochi chilometri di distanza. Gli operatori umanitari sono affamati quanto le...

Gaza, aiuti bloccati: «Israele ha distrutto cibo scaduto o deteriorato» in mille camion - La premier: «Il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, può addirittura essere controproducente per l'obiettivo»

'L'esercito israeliano ha distrutto e seppellito aiuti per Gaza contenuti in oltre mille camion' - I camion sono rimasti in attesa per molte settimane sul lato palestinese del valico di Kerem Shalom.