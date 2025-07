Aiuti in bottiglia per Gaza ambientalisti protestano

Alcune associazioni di vari Paesi hanno lanciato un appello, presto diventato virale sui social, a gettare in mare bottiglie di plastica riempite di riso, farina o latte in polvere nella speranza che raggiungano Gaza in preda alla carestia, o quanto meno quale simbolo dell'inazione dei governi. Numerosi i video e i commenti rimbalzati su X che mostrano, tra gli altri, attivisti riempire le bottiglie a Londra, e bambini egiziani gettarne in mare. L'iniziativa √® stata con altrettanta rapidit√† contestata da ambientalisti ed esperti che non hanno mancato di far notare il danno ambientale apportato da migliaia di bottiglie di plastica gettate in mare che, oltre tutto, "non raggiungeranno mai gli affamati di Gaza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Aiuti in bottiglia per Gaza, ambientalisti protestano

Un gruppo di cittadini egiziani ha dato vita a un‚Äôiniziativa senza precedenti: lanciare bottiglie piene di cibo nel Mar Mediterraneo nella speranza che raggiungano le coste palestinesi. Il gesto, battezzato "Da mare a mare ‚Äď una bottiglia di speranza per Gaza", √® Vai su Facebook

