Aironi storie ricordi e silenzi L’eremo dell’ ereticoVassalli

Biandrate, bassa pianura piemontese, terra d'acque tra il Sesia e il Ticino, una decina di chilometri a ovest di Novara, tra il Monte Rosa – che ora è coperto di nuvole sporche, ma certe mattine appena sveglio ti esplode davanti agli occhi - e il nulla, quel Nulla dove, come capita spesso alla letteratura, all'improvviso compare una chimera. Si chiamano storie. La storia della antica canonica della Marangana, in mezzo alle risaie e agli aironi, in una pianura piatta come un foglio di carta, è a sua volta un romanzo. Sebastiano Vassalli, che prima viveva in altro presbiterio non lontano da qui, a Pisnengo, la comprò con i soldi che prese da Einaudi per il suo libro della vita, il romanzo La chimera, uscito nel 1990 e che vinse lo stesso anno il Premio Strega.

