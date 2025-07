Ai Mondiali Giovanili di Arrampicata Sportiva tre atleti della King Rock

Per la prima volta ci sarà un po' di Verona ai Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata Sportiva Ifsc U17, in programma dal 28 luglio al 3 agosto a Helsinki, in Finlandia. A rappresentare l’Italia ci saranno anche tre atleti della King Rock Climbing, qualificati grazie a una stagione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dal 28 al 3 luglio, Emma Gregorotti (classe 2009) e i quattordicenni Carolina Gradaschi e Pietro Franzoni della società ASD King Rock Climbing di Verona, prenderanno parte ai Campionati Mondiali Giovanili di Arrampicata Sportiva IFSC U17, in programma Vai su Facebook

