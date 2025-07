Marca in Spagna lancia una notizia che potrebbe aiutare enormemente l’Inter in questo momento. La storia riguarda Lucien Agoumé, centrocampista ceduto in prestito al Siviglia nella scorsa sessione estiva. STORIA – Da gennaio del 2024 Lucien Agoumé gioca al Siviglia e ha brillato nonostante l’andamento della squadra fosse piuttosto deludente. Il centrocampista classe 2002 ha messo in mostra tutto ciò che non è mai riuscito ad esprimere con la divisa dell’ Inter. Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic prima e anche l’acquisto di Kristjan Asllani hanno chiuso completamente la strada al francese, che così ha scelto di cambiare società puntando sul Siviglia. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Agoumé porta altri soldi all’Inter a sorpresa? Il Siviglia ci pensa