Aggressione omofoba a Roma Est la Colosseum Luxury Srl | Prendiamo le distanze e condanniamo l’episodio

Roma, 26 luglio 2025 – “In relazione alle notizie apparse sui vari organi di stampa relativi ad una presunta aggressione omofoba nei confronti di un dipendente di un esercizio commerciale di Roma, Colosseum Luxury Srl, affidataria dei servizi di vigilanza non armata del centro commerciale, prende le distanze e condanna fermamente in generale qualunque condotta discriminatoria determinata da qualsiasi ragione, in linea con la policy aziendale improntata al massimo rispetto e inclusione – è quanto si legge in un comunicato stampa della Colosseum Luxury Srl -. Nel primario interesse che l’episodio sia il piĂą presto chiarito, Colosseum Luxury Srl ha provveduto ad avviare un’indagine interna per verificare l’effettiva dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it