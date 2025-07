aggredito con un palo indagato il collega

Avrebbe aggredito un suo collega di lavoro, colpendo con un palo di metallo, tanto da procurargli lesioni con una prognosi superiore ai 40 giorni, postumi permanenti, e tanta paura al punto da scegliere di non denunciare il grave episodio subito. Ora gli agenti del commissariato di polizia di Assisi hanno eseguito, nei confronti di un ventunenne - indagato insieme a un’altra persona al momento non identificata per il reato di lesioni personali gravi e aggravate - la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona che ha subito l’aggressione. Il grave episodio aveva inizialmente indotto la vittima, in uno stato di ansia e timore per possibili ritorsioni, a non sporgere denuncia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

