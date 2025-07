Aggrediti e picchiati dopo la festa due ventenni in ospedale

Due giovani udinese – uno di 25 e l'altro di 26 anni – hanno riferito ai carabinieri di essere stati aggrediti e picchiati nella notte. I fatti si sarebbero svolti in via Val D'Arzino, a ovest del centro cittĂ , al quartiere Villaggio del Sole. Secondo la ricostruzione operata dalla coppia, dopo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: aggrediti - picchiati - festa - ventenni

