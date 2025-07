Aggredita durante il soccorso Giovane volontaria ricoverata | Ho avuto molta paura

Una volontaria della Misericordia di Pistoia è stata aggredita sull’ambulanza da una donna straniera ospite della parrocchia di Ramini che aveva chiamato il 118 e stava per essere trasportata al pronto soccorso. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel corso di un intervento di emergenza compiuto in codice giallo dall’ambulanza della Misericordia inviata alla chiesa di Ramini dalla centrale del 118. La giovane volontaria aggredita, una ragazza di 28 anni di Agliana, è stata ricoverata al pronto soccorso del San Jacopo con una contusione nella zona della bocca ed è stata trattenuta per accertamenti fino alla mattina alle sei quando è stata dimessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredita durante il soccorso. Giovane volontaria ricoverata: "Ho avuto molta paura"

