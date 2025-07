Aggredisce la ex moglie brandendo un' ascia

Ha preso un'ascia e ha minacciato la ex moglie. Lunedì scorso i carabinieri di Tivoli Terme, coordinati dalla procura, hanno arrestato un uomo di 60 anni, gravemente indiziato di stalking ed estorsione ai danni dalla ex moglie.A darĂ l'input alle indagini è stata la vittima. La donna, nei giorni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Rincorre la moglie con un'ascia perché sospetta un tradimento, marito subito a processo - ANCONA – Subito a processo un marito geloso che ha rincorso la moglie con un'ascia sospettando che lo tradisse.

