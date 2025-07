Aggiornamento allerta meteo tempo all' insegna dell' instabilità tra oggi e domani

La protezione civile regionale ha diramato un aggiornamento sull'allerta meteo di ieri che prevedeva temporali e piogge abbondanti nell'intera giornata di sabato 26 luglio. Il bollettino specifica che nelle prossime ore ci sarà una fase più stabile su bassa pianura e costa, mentre sono attesi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Allerta meteo scuole chiuse venerdì 16 maggio: stop alle lezioni in diversi comuni della Sicilia e della Calabria. ELENCO IN AGGIORNAMENTO - L’arrivo del ciclone mediterraneo sulla Calabria ha portato la Protezione civile regionale a emanare un bollettino di allerta arancione su quasi tutto il territorio per venerdì 16 maggio.

Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per giovedì 10 luglio è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili Vai su Facebook

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 luglio: le regioni a rischio - Piogge e temporali continuano a imperversare sul nord interessando anche il centro sud dell'Italia e per la giornata di domani, sabato 26 luglio, la Protezione ... Come scrive fanpage.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile; in arrivo Temporali, Grandine e Vento forte, i dettagli - Dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, l’ingresso di aria più fresca e instabile in quota sull’Italia darà il ... Riporta ilmeteo.it