Il barbecue di Ferragosto è servito, con il la griglia elettrica XL di Ninja Woodfire. In realtà , è molto più di un semplice barbecue: è infatti in grado di grigliare, affumicare e funziona anche da friggitrice ad aria. Oggi puoi acquistarlo a 310,60 euro, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino pari a 399 euro.?Vedi l’offerta Capacità ampliata e gestione intuitiva della cottura. Uno degli aspetti che colpisce della griglia Ninja Woodfire XL è la sua capacità di rispondere alle esigenze di chi ama condividere la cucina all’aperto con amici e famiglia. La superficie di cottura, aumentata del 30% rispetto alla serie precedente, consente di preparare contemporaneamente fino a 10 hamburger, 6 bistecche o 2 polli interi da 3 kg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Affumica, frigge e arrostisce: il barbecue elettrico tuttofare al 22% di sconto

