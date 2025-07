Affondo della difesa di Stasi | Sangue e sudore di Sempio sull' impronta 33

«Imbrattata di sudore e materiale ematico». È la conclusione sull'impronta 33, quella palmare sul muro della scala dove fu gettato il corpo di Chiara Poggi, contenuta nella consulenza della difesa di Alberto Stasi, il condannato per il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007. La relazione, consegnata alla Procura di Pavia dagli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, converge con la tesi dei consulenti dei pm, che hanno attribuito per 15 minuzie la traccia 33 alla mano destra di Sempio. E rafforza ancora più l'ipotesi che l'indagato per omicidio in concorso con altre persone abbia lasciato la sua impronta nelle fasi del delitto, appoggiandosi dopo aver perso l'equilibrio durante l'operazione di occultamento del cadavere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Affondo della difesa di Stasi: “Sangue e sudore di Sempio sull'impronta 33”

In questa notizia si parla di: difesa - stasi - sudore - sempio

Garlasco, la difesa di Stasi: “Se i campioni sono contaminati, allora il processo è da rifare” - Pavia, 24 luglio 2025 – Scontri incrociati. Tra la difesa del condannato e quella dell’indagato. E tra i legali della parte offesa e la Procura.

La difesa di Sempio, la verità di Stasi e il fratello di Chiara: le carte coperte dei pm e la manovra a tenaglia per far crollare il muro di silenzi - Garlasco (Pavia) – Non solo l’indagato Andrea Sempi o, ma anche il già condannato Alberto Stasi. Sono stati entrambi convocati in Procura a Pavia martedì, per essere interrogati nell’ambito della riaperta indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007.

Garlasco, la difesa di Stasi sull’impronta 33: “Potrebbe esserci del sangue” - Nuovi sviluppi nel caso Garlasco: la difesa di Alberto Stasi torna a farsi sentire depositando una relazione tecnica che potrebbe rimettere in discussione l’attribuzione dell’impronta “33” trovata sulla scena del delitto.

Garlasco, difesa di Stasi smentisce la Procura: “L’impronta 33 di Andrea Sempio è intrisa di sangue e sudore” https://msn.com/it-it/notizie/italia/garlasco-difesa-di-stasi-smentisce-la-procura-l-impronta-33-di-andrea-sempio-%C3%A8-intrisa-di-sangue-e-sudore Vai su X

L'impronta 33 è di Andrea Sempio ed è intrisa di sangue e sudore. È quanto emerge dalla relazione dei consulenti della difesa di Alberto Stasi rilanciata dai social del Tg1. Non un'impronta occasionale, si legge nella relazione, ma un contatto palmare intenso Vai su Facebook

Delitto Garlasco, perizia consulenti Stasi: “Impronta Sempio intrisa di sudore e sangue”; Delitto di Garlasco, la difesa Stasi: “Impronta 33 attribuibile a Sempio, intrisa di sangue e…; Garlasco, Tg1: Impronta vicino al cadavere intrisa di sudore e sangue.

Garlasco, affondo della difesa di Stasi: “Sangue e sudore di Sempio sull'impronta 33” - È la conclusione sull'impronta 33, quella palmare sul muro della scala dove ... Lo riporta iltempo.it

La perizia della difesa di Stasi:: "Sudore e sangue nell’impronta 33" - Con analisi e ricostruzioni 3D i consulenti riscrivono l’omicidio: il killer si sarebbe appoggiato al muro delle scale di casa Poggi. Da quotidiano.net