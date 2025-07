Affidopoli primo interrogatorio | ascoltato in Procura Stefano Esposto fulcro dell’inchiesta

Pesaro, 26 luglio 2025 – È arrivato pochi minuti prima delle 10, in silenzio e a passo rapido, Stefano Esposto, presidente delle associazioni culturali Opera Maestra  e Stella Polare, fulcro dell’inchiesta Affidopoli  che ha travolto il Comune di Pesaro. Nessuna dichiarazione alla stampa, nessuno sguardo ai cronisti assiepati davanti all’ingresso della Procura. Poi l’ingresso nel palazzo di giustizia dove, da calendario, era fissato il primo degli interrogatori previsti. Esposto è stato ascoltato dai magistrati ed è uscito dopo mezz’ora di interrogatorio. Anche all’uscita è rimasto zitto e non ha voluto commentare davantia i giornalisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, primo interrogatorio: ascoltato in Procura Stefano Esposto, fulcro dell’inchiesta

