Affamare i bambini | così la guerra sporca di Israele è un regalo ai terroristi

Una democrazia alla deriva come Israele, con la sua necessaria partecipazione popolare al consenso e i rapporti consolidati con le nostre democrazie, sta usando la fame come arma di guerra. Un'arma spregiudicata che da giorni colpisce i bambini palestinesi. Secondo Medici senza frontiere, i. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: bambini - guerra - israele - affamare

Dal bullismo alla guerra: bambini e anziani si scrivono e si raccontano - Firenze, 6 maggio 2025 - Uno scambio epistolare tra i bambini e gli anziani, durante il quale sono emersi tantissimi temi: bullismo, guerra, nuove tecnologie e molto altro ancora.

“Bambini e innocenti giustiziati”. Soldati inglesi accusati di crimini di guerra in Afghanistan e Iraq - Un'inchiesta della BBC ha svelato i crimini di guerra commessi dai reparti d’élite britannici SAS (Special Air Service) e SBS (Special Boat Service): esecuzioni sommarie di civili, prigionieri e persino bambini, falsificazione di rapporti militari e insabbiamenti sistematici dei reati.

Togliere la guerra dalla mente dei bambini palestinesi: serve un centro per curare i traumi psichici. Parliamone - In Palestina, quasi un bambino su due (40%) soffre di disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Non dorme.

chissà se un cane affamato smuove dall’indifferenza che troppi ancora mostrano per la tragedia di #Gaza. Anche oggi #Israele ha sparato uccidendo chi tentava di recuperare del cibo e dell’acqua. Affamare bambini donne vecchi è un orribile crimine di guerr Vai su X

“Guardo le immagini che arrivano da Gaza e mi viene in mente solo una cosa, il Biafra. I palestinesi malnutriti, i bambini scheletrici e gli adulti smagriti, mi ricordano la carestia causata dalla guerra nigeriana alla fine degli anni Sessanta, scoppiata quando ave Vai su Facebook

Affamare i bambini: così la guerra sporca di Israele è un regalo ai terroristi; Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza; IL VIDEO. Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza.

Corteo a Giaffa in Israele: smettete di affamare Gaza - israeliani a Giaffa, a sud di Tel Aviv, in Israele, cantano slogan e tengono cartelli che chiedono ... Da msn.com

Il tempo scorre veloce per i bambini affamati di Gaza: il mondo interverrà per salvarli? - L'addio a Salam, il destino incerto di Ahlam: il racconto di Juliette Touma dell’Unrwa andata nella Striscia durante e prima della guerra ... Come scrive corriere.it