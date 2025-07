Affaire Simeone, sono giorni decisivi. Per il Pisa è un weekend da bollino rosso.

di Lorenzo Vero PISA Un fine settimana da bollino rosso, per il traffico – visto che si tratta dell’ultimo weekend di luglio –, ma soprattutto da bollino rosso per l’affaire Simeone in casa Pisa. Una trattativa sul filo del rasoio, quella che va avanti da settimane per il Cholito con il Napoli, con le parti che stanno lavorando per un trasferimento a titolo definitivo. Mentre per quanto riguarda Zerbin tutto sembra essere definito, dalla formula nota da tempo (prestito con obbligo di riscatto) alla volontà del giocatore, tutto è più complicato per l’attaccante argentino, destinato a lasciare Napoli (e con il contratto in scadenza nel 2026). 🔗 Leggi su Lanazione.it

