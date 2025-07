Aeroporto di Bologna e i liquidi in aereo | le nuove regole sui bagagli a mano anche al Marconi

Bologna, 26 giugno 2025 – Parte la rivoluzione dei bagagli a mano  che tocca anche l’aeroporto Marconi di Bologna che da aprile ha iniziato la sostituzione delle vecchie macchine con otto nuovi scanner di tipo “C3” a scansione tridimensionale capaci, quindi, di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza bisogno di estrarre o separare liquidi dal trolley. Cosa cambia. Si tratta, ovviamente, si una notizia molto attesa dai viaggiatori che da anni (dopo la stretta imposta a causa dell’attacco terrorista dell’11 settembre 2001 a New York) sono alle prese con bottigliette da 100 millilitri, sacchettini di plastica trasparente e necessitĂ di ricordarsi di lasciare il tutto in cima ai vestiti perchĂ© sia facile estrarli ai controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna e i liquidi in aereo: le nuove regole sui bagagli a mano anche al Marconi

In questa notizia si parla di: bologna - aeroporto - liquidi - bagagli

#NEWS - Bagagli a mano in aereo: si potranno portare fino a 2 litri di liquidi. Da sabato #26luglio, per chi parte dai maggiori aeroporti europei, dotati di 'Hi Scan 6040 Ctix , #scanner di ultima generazione, non ci sarà più il limite di 100 millilitri per i liquidi nel b

