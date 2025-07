Sciopero del trasporto aereo oggi, 26 luglio, per 4 ore: possibili disagi per i viaggiatori dalle 13 alle 17. Lo sciopero riguarda piloti, assistenti di volo e personale di terra. All’interno della sezione ‘Voli garantiti in caso di sciopero’ dell’Enac è disponibile l’elenco che verranno in ogni caso assicurati, tra cui l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero stesso, tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Aerei, oggi sciopero di 4 ore: possibili disagi