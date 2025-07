Aerei da liquidi ai cani in cabina ecco tutte le novità

L'estate 2025 sarà caratterizzata da importanti novità per chi decide di spostarsi in aereo. Lo ricorda il Codacons, che passa in rassegna le nuove misure che interesseranno i passeggeri in partenza dagli scali italiani ed europei. La prima novità riguarda i controlli di sicurezza dei viaggiatori: nei giorni scorsi infatti l'Enac ha deciso di eliminare dagli aeroporti italiani l'obbligo in capo ai passeggeri di presentare ai gate il documento personale assieme alla carta d'imbarco. Per salire su un aereo, quindi, questa estate non servirà più mostrare passaporto o carta di identità agli addetti delle compagnie aeree. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aerei, da liquidi ai cani in cabina, ecco tutte le novità

