Addio cocktail tradizionali e hangover | la rivoluzione dei mocktail conquista i giovani italiani e cambia i rituali della generazione Z tra slow sipping e nuova consapevolezza sociale

Tra i piĂą comuni luoghi comuni sulle nuove generazioni, la connessione tra giovani e alcol è uno dei piĂą radicati. Tuttavia, tra i nati dopo il 1997, l'associazione comincia a sgretolarsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

ECONOMIA, Gen Z e alcol, addio alla “gioventù bruciata”: la nuova moda è il mocktail Si tende ad associare i giovani all’alcol, ma è davvero così? No, o almeno non più: a differenza dei Millennials che si sono affezionati al rito dell’aperitivo spritz, i Gen Z deci Vai su Facebook

Addio cocktail tradizionali e hangover: la rivoluzione dei mocktail conquista i giovani italiani e cambia i rituali della generazione Z, tra slow sipping e nuova consapevolezza sociale; Gen Z e alcol, addio alla gioventù bruciata: la nuova moda è il mocktail; Gen Z e alcol: addio agli eccessi tra Slow sipping, mocktail e nuove forme di socialità .

Gen Z e alcol: addio agli eccessi tra Slow sipping, mocktail e nuove forme di socialità - A differenza dei Millennials, che hanno abbracciato il rito dell’aperitivo alcolico, i giovani nati dopo il 1997 scelgono un approccio più con ... Secondo foodaffairs.it

