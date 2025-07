Addio ai dossi di viale Roma Nuovo asfalto lunedì si parte Il cantiere durerà 20 giorni

I dossi e gli avvallamenti del manto stradale di viale Roma hanno le ore contate. Il Comune ha annunciato che lunedì partiranno i lavori inerenti la ripavimentazione del viale nel tratto che va dalla rotatoria del Ronco fino all’incrocio con via Campo di Marte. L’intervento rientra nell’ambito del ‘Progetto di rifacimento del manto stradale colpito dall’alluvione di maggio 2023’ (ordinanza 132023) e nel Piano di Manutenzione predisposto dal Servizio Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Forlì. Salvo condizioni meteo avverse, i lavori si protrarranno per circa 20 giorni lavorativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio ai dossi di viale Roma. Nuovo asfalto, lunedì si parte. Il cantiere durerà 20 giorni

