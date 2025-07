Addio ai 100 ml | si potrà volare con 2 litri di liquidi ma non in tutti gli aeroporti

Una rivoluzione silenziosa sta cambiando il modo di viaggiare in aereo. Da adesso potremo dire addio al fastidioso limite dei 100 millilitri per i liquidi nel bagaglio a mano. La Conferenza europea per l’aviazione civile (Ecac) ha ufficialmente autorizzato il trasporto di liquidi, aerosol e gel fino a 2 litri per singolo contenitore negli aeroporti europei dotati di tecnologie avanzate. Il cambiamento è possibile grazie ai nuovi scanner di ultima generazione, in particolare i macchinari Hi-Scan 6040 CTiX e gli EDS C3, che utilizzano algoritmi sofisticati per rilevare sostanze pericolose senza dover separare liquidi, laptop o tablet dal bagaglio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio ai 100 ml: si potrà volare con 2 litri di liquidi (ma non in tutti gli aeroporti)

Fiumicino, addio restrizioni sui liquidi in valigia - All’aeroporto di Fiumicino, già dal 27 febbraio 2023, sono entrati in funzione i nuovi sistemi di controllo bagagli che eliminano le restrizioni sui liquidi nel bagaglio a mano.

Il via libera era atteso in queste ore e alla fine è arrivato. Nel bagaglio a mano del proprio volo si potranno portare, da subito, flaconcini con liquidi da più di 100 ml - e fino a.

Addio flaconcini da 100 ml, benvenuti a shampoo, bottiglie, profumi e creme fino a due litri. La Conferenza europea dell'aviazione civile ( Ecac ) ha dato il via libera all'uso esteso dei nuovi scanner 3D, capaci di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza bisogno di estrarre o separare liquidi dai bagagli a mano.

