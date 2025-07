Action apre a Roma al The Wow Side ex Parco Leonardo | il discount non alimentare che ha conquistato l’Europa sbarca il 26 luglio

Fiumicino – The Wow Side (ex Parco Leonardo) si prepara ad accogliere una grande novitĂ : Action, il celebre discount non alimentare olandese, aprirĂ le sue porte venerdì 26 luglio al primo piano, nello spazio precedentemente occupato da Zara. Conosciuto per i suoi prezzi super convenienti e una selezione sorprendente di oltre 6.000 articoli per la vita quotidiana, Action è molto piĂą di un semplice negozio: è un’esperienza di shopping dove ogni visita può riservare nuove scoperte. Dalla cura della casa al fai-da-te, dai giochi all’abbigliamento, dai prodotti per animali agli articoli stagionali, ogni scaffale è pensato per stupire. 🔗 Leggi su Funweek.it

