Acquaroli FdI | Non uso l' inchiesta contro il mio avversario Matteo Ricci Non è nel mio stile

“La vicenda giudiziaria di Matteo Ricci non sarà oggetto di campagna elettorale, cavalcare queste vicende non è nel mio stile”, dice al Foglio Francesco Acquaroli. La cui lin. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Acquaroli (FdI): "Non uso l'inchiesta contro il mio avversario Matteo Ricci. Non è nel mio stile"

In questa notizia si parla di: acquaroli - matteo - ricci - stile

Matteo Ricci entusiasta per la vittoria di Glorio: «È partito l'avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli» «(VIDEO) - L'europarlamentare Matteo Ricci, candidato per il Partito Democratico e il centrosinistra alla carica di presidente della Regione Marche alle prossime elezioni regionali in programma in autunno, è corso a Osimo per festeggiare la vittoria di Michela Glorio.

Matteo Ricci entusiasta per la vittoria di Glorio: «È partito l'avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli» «(VIDEO) - L'europarlamentare Matteo Ricci, candidato per il Partito Democratico e il centrosinistra alla carica di presidente della Regione Marche alle prossime elezioni regionali in programma in autunno, è corso a Osimo per festeggiare la vittoria di Michela Glorio.

Matteo Ricci entusiasta per la vittoria di Glorio: «È partito l'avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli» «(VIDEO) - L'europarlamentare Matteo Ricci, candidato per il Partito Democratico e il centrosinistra alla carica di presidente della Regione Marche alle prossime elezioni regionali in programma in autunno, è corso a Osimo per festeggiare la vittoria di Michela Glorio.

Il movimento che sostiene il governatore uscente Acquaroli contro una delle 19 liste in appoggio al candidato del centrosinistra Matteo Ricci: «Genera un evidente confusione tra gli elettori» Vai su Facebook

Acquaroli (FdI): Non uso l'inchiesta contro il mio avversario Matteo Ricci. Non è nel mio stile; Pesaro, la sfida per la Regione Marche parte da due piazze: Acquaroli rilancia l’azione di governo, Ricci accende i riflettori sul cambiamento; Sondaggi politici, nelle Marche il dem Ricci sorpassa il governatore uscente Acquaroli.

Ricci a La7: “Bocchino da un mese e mezzo diceva che mi sarebbe arrivato un avviso di garanzia. È inquietante” - Ma da un mese e mezzo Bocchino diceva a tutti che mi sarebbe arrivato un avviso di garanzia”. ilfattoquotidiano.it scrive

Acquaroli fa il pienone nella città di Ricci: «Di Matteo non parlo più» - Non parlerò più di lui, non ci interessa e non sarà oggetto della nostra campagna elettorale»: Francesco Acquaroli, ... Da msn.com