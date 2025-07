ACF Arezzo Marika Ghio entra a far parte della rosa della Prima Squadra per la stagione 2025 26

Arezzo, 26 luglio 2025 – ACF Arezzo comunica che Marika Ghio entra a far parte della rosa della Prima Squadra per la stagione 202526. Terzino sinistro classe 2006, Ghio arriva in Prima Squadra dopo un'annata positiva con la formazione Primavera, in cui si è distinta come titolare grazie a prestazioni convincenti. Per lei si tratta della prima esperienza tra le grandi e andrĂ a rafforzare il reparto difensivo amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ACF Arezzo, Marika Ghio entra a far parte della rosa della Prima Squadra per la stagione 2025/26

Napoli-Arezzo 0-2, i campioni d’Italia sconfitti nella prima uscita stagionale - Tempo di lettura: 6 minuti L’ Arezzo ha battuto per 2-0 (1-0) i campioni d’Italia del Napoli nella prima amichevole stagionale giocata alla SKI.

Ise Arezzo: servono dati aggiornati su salute e ambiente prima di decidere sul progetto di ampliamento del termovalorizzatore AISA SpA a San Zeno - Arezzo, 21 maggio 2025 – ISDE Arezzo: servono dati aggiornati su salute e ambiente prima di decidere sul progetto di ampliamento del termovalorizzatore AISA SpA a San Zeno In vista della Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione Toscana per domani sul progetto relativo ad AISA a San Zeno, l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE) – sezione di Arezzo – ritiene che la documentazione fornita dal proponente sia ancora insufficiente per una valutazione ambientale e sanitaria solida e attendibile.

Arezzo in ritiro in Trentino, è la prima volta nella storia amaranto - E’ la prima volta in centodue anni che l’Arezzo andrà a svolgere il ritiro precampionato in Trentino.

