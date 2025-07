accusato di rapina propria assolto ex militare di marina

Era stato accusato di rapina propria, ma durante il dibattimento la ricostruzione si è rivelata fumosa, tanto da portare la giudice Carolina Gagliano ad assolvere un ex militare di Marina a Spezia. Si conclude così il processo che ha vissuto un giovane originario del Sud, ma residente ad Aulla all’epoca dei fatti. Il ragazzo, difeso dal legale Alessandro Ravani, è riuscito, in tribunale a Spezia, ha scagionarsi completamente dall’accusa che, secondo il Pm Raffaele Giumetti, doveva essere punita con 2 anni e 2 mesi. Secondo l’accusa il giovane, dopo aver consumato una prestazione sessuale a pagamento con la persona offesa, una ragazza di origini rumene, e averle corrisposto l’importo di 70 euro, dopo essersi qualificato come militare le avrebbe strappato con violenza dalle mani le banconote appena consegnatele, minacciandola inoltre con le parole "Vuoi vedere che cosa ho qua?" toccandosi il fianco per fare intendere che portasse con sĂ© un’arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

