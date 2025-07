Accoltellato in strada a Milano | finisce in ospedale

Un uomo di 47 anni è stato accoltellato in via Tofane a Milano (zona Cassina de' pomm) nella notte tra venerdì e sabato 26 luglio. Sul caso sta indagando la polizia.L’aggressioneTutto è accaduto poco prima delle 4.30 del mattino, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

