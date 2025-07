Accoltellato durante partita di calcio disposti i domiciliari

Tempo di lettura: 2 minuti È passato dal carcere ai domiciliari il 18enne che giovedì in un villaggio di Varcaturo, a Giugliano in Campania (Napoli), ha accoltellato durante una partitella di calcio tra giovanissimi un 15enne, tuttora ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma in condizioni non più preoccupanti come nell’immediatezza dei fatti. A disporre la misura meno afflittiva per il 18enne, incensurato e appena diplomatosi ad un istituto tecnico, è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord Dario Berrino, davanti al quale si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri giovedì sera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accoltellato durante partita di calcio, disposti i domiciliari

