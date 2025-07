Accademia Chigiana Sul podio i giovani talenti

La Chigiana presenta i suoi talenti. Ai Rinnovati, stasera alle 20.30, gli allievi del corso di direzione d’orchestra tenuto da Luciano Acocella dirigeranno l’ Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti in un appassionante programma sinfonico: Ouverture de Il Flauto magico di Mozart, Nobilissima visione di Hindemith e Sinfonia n. 7 di Ludwig van Beethoven. SarĂ il primo dei due concerti per il corso di alto perfezionamento in direzione d’orchestra dell’Accademia Chigiana. In questo caso, il concerto segna il momento conclusivo di questa prima fase, cui seguirĂ il corso master tenuto da Michel Tabachnik. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accademia Chigiana. Sul podio i giovani talenti

In questa notizia si parla di: chigiana - accademia - talenti - podio

