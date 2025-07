abbiamo passato oltre 95 miliardi di ore su netflix negli ultimi sei mesi

Per chi possiede un abbonamento Netflix sarà più o meno scioccante sapere che, negli ultimi sei mesi, gli abbonati hanno passato oltre 95 miliardi di ore sulla piattaforma. Lo annuncia la stessa compagnia, un simbolo dello streaming (legale), in un report che pubblica gli inside dei suoi iscritti. Nell’Engagement Report è anche riportato quali serie hanno avuto più successo e da che Paesi. Netflix, oltre 95 miliardi di ore di streaming negli ultimi sei mesi. La serie più vista è Adolescence, con 145 milioni di visualizzazioni. Sempre di fattura britannica, tra le più apprezzate ci sono state anche Missing You, Black Mirror S7 e Dept. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

