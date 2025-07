Abbiamo evitato uno scontro in volo | collisione sfiorata tra un aereo di linea e un caccia militare 2 feriti e passeggeri terrorizzati

Attimi di terrore a bordo del volo Southwest 1496, partito ieri da Hollywood Burbank, in California, e diretto a Las Vegas. A soli sei minuti dal decollo, il pilota è stato costretto a effettuare una manovra di emergenza, una rapida e improvvisa discesa di circa 145 metri, per evitare una possibile collisione con un aereo da caccia. Nella brusca manovra, due assistenti di volo sono rimasti feriti. Il Boeing si trovava a un’altitudine di 4.298 metri quando è avvenuto l’incidente. I dati di FlightRadar24 testimoniano la brusca perdita di quota fino a 4.153 metri. Un passeggero a bordo ha raccontato ad ABC News: “ Abbiamo sentito una caduta significativa “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo evitato uno scontro in volo”: collisione sfiorata tra un aereo di linea e un caccia militare, 2 feriti e passeggeri terrorizzati

In questa notizia si parla di: volo - collisione - aereo - caccia

Un testimone a bordo del volo Southwest 1496 ha raccontato: «La gente urlava, ho sentito il mio corpo sollevarsi e staccarsi dal sedile» Vai su Facebook

