Abbandono illecito di rifiuti verifiche e sanzioni

È lotta all’abbandono dei rifiuti a San Felice Circeo, in particolare in questo periodo estivo in cui la città si riempie di turisti. La Polizia locale del Comune ha intensificato i controlli, con un’azione mirata e costante sul territorio, che ha portato già a scovare diverse persone che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it