A Treviso c' è una delle pizzaiole più brave d’Italia

Una donna al forno non è uno spettacolo usuale, eppure nella Marca Trevigiana è cresciuta una delle pizzaiole più brave d’Italia. Si chiama Camilla Parato, da cassiera sedicenne in una pizzeria di Oderzo è passata a Dubai per perfezionarsi, quindi ha fatto ritorno a Ponte di Piave, dove ha aperto. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it