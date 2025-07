A Tirrenia successo totale per il Lenergy Pisa Beach Soccer

Si chiude in trionfo la tappa di Tirrenia per Lenergy Pisa, che regala ben undici gol a un pubblico ancora una volta straordinario e numeroso al CPO di Tirrenia. Finisce 6-11 l’ultima giornata di Poule Scudetto con Bologna BS. La prima gioia è quella del brasiliano Datinha, Ravaglioli pareggia i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

LIVE: Beach Soccer da Tirrenia: LenergyPisa Beach Soccerr vs Bologna BS LIVE: Radio Nerazzurra da Morgex Pisa SC vs Rappr. valle d'Aosta

