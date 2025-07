AOU Ruggi | i chiarimenti del reparto di rianimazione sulla donna che ha partorito feto morto

Tempo di lettura: < 1 minuto In un nota a firma del Direttore Renato Gammaldi, dell ’U.O.C. Anestesia e Rianimazione, l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno ha chiarito la vicenda che riguarda una donna ricoverata nel reparto di rianimazione, dopo aver partorito. “La paziente D. S. R. è giunta presso in ospedale per una minaccia di aborto a 16 settimane di gestazione da rottura delle membrane. A causa della successiva morte intrauterina e della conseguente comparsa di segni di sepsi siè reso necessario procedere al taglio tesareo e al repentino ricovero in Rianimazione con un quadro di shock settico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A.O.U. Ruggi: i chiarimenti del reparto di rianimazione sulla donna che ha partorito feto morto

In questa notizia si parla di: rianimazione - ruggi - reparto - donna

