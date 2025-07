A Milano c’è un conflitto tra giustizia penale e amministrativa

Sull’indagine della procura di Milano che ha coinvolto vari amministratori pubblici, elettivi e non, insieme a consulenti e imprenditori sono state espressi giudizi assai diversi. Alcuni si sono so. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Milano c’è un conflitto tra giustizia penale e amministrativa

In questa notizia si parla di: milano - è un - conflitto - giustizia

Agguato Milano, il bersaglio è un ultrà del Milan - È un ultrà del Milan, titolare di un negozio e già indagato per reati da stadio, il 27enne uscito illeso dall'agguato armato avvenuto nel primo pomeriggio a Milano quando, incolonnato nel traffico di via degli Imbriani, è stato affiancato da due uomini in sella a un scooter, uno dei quali ha sparato due volte.

Cardinale Tagle tra i favoriti? La cugina filippina badante a Milano: «Uno come lui Papa? Impossibile». E spiega il motivo - Tra i tanti nomi che circolano per la successione a San Pietro, quello del cardinale Luis Antonio Tagle? 67 anni, filippino, ex arcivescovo di Manila e ora a capo della Congregazione per.

Morti sul lavoro, in Lombardia 37 in tre mesi. Milano sempre prima in classifica - Sono 37 i morti sul lavoro nel primo trimestre del 2025 e la Lombardia, tristemente, si conferma la regione con il più alto numero di decessi.

Zuppa di Porro. Il caso Milano e la difesa degii indagati. Verità con i pm. Giornaletti in imbarazza. Toc toc un tempo avremmo parlato di questione... Vai su Facebook

Le mani dei giudici su Milano; Le adesioni. Quelli che si potrebbe… il 25 aprile a Milano; I giorni della Liberazione. 28 Aprile, giustizia è fatta /4.