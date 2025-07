A Malpensa e Linate sono cambiate le regole per i liquidi nei bagagli a mano | ecco le novità

Non c'è più la limitazione a 100 millilitri di liquidi nel bagaglio a mano negli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate. In zaini, trolley e borsoni che finiranno nelle cappelliere degli aerei potranno essere infilati liquidi, flaconi e gel fino a due litri per singolo contenitore.

Malpensa e Linate, da oggi ok ai liquidi nei bagagli a mano - Da oggi, dopo le nuove disposizioni della Commissione Europea, negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa si potranno nuovamente trasportare liquidi, aerosol e gel in flaconi fino a 2 litri per singolo contenitore nel bagaglio a mano.

