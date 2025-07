A Gubbio pellegrini da tutta Europa Accolti 160 ragazzi polacchi

Sono giorni di accoglienza, spiritualitĂ e fraternitĂ internazionale quelli che sta vivendo Gubbio. La cittĂ di pietra, infatti, sarĂ tappa significativa per centinaia di giovani pellegrini italiani e stranieri diretti a Roma per il Giubileo dei Giovani, che si terrĂ tra fine luglio e inizio agosto. Da un paio di giorni sono arrivati oltre 160 giovani provenienti dalla Polonia, appartenenti alle diocesi di LĂłdz e Pelplin, che saranno a Gubbio fino al 28 luglio e nel loro soggiorno sono previste attivitĂ spirituali e culturali: momenti di preghiera comunitaria, celebrazioni eucaristiche, visite ad Assisi e percorsi alla scoperta della cittĂ eugubina (in foto, la cena di giovedì presso gli Arconi di via Baldassini). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Gubbio pellegrini da tutta Europa. Accolti 160 ragazzi polacchi

In questa notizia si parla di: gubbio - pellegrini - tutta - europa

https://quotidianodellumbria.it/gubbio/gubbio-arriva-il-gubbio-link-nuova-mobilita-trenobus-per-turisti-pellegrini-e-cittadini/… Gubbio, arriva il “Gubbio Link”: nuova mobilità treno+bus per turisti, pellegrini e cittadini Vai su X

Gubbio: la città di pietra che sfida il cielo e accende i sogni. Imponente, fiera, scolpita nel cuore dell’Umbria: Gubbio si mostra al mondo come un castello senza tempo. I suoi palazzi maestosi si arrampicano sulle pendici del monte, si stagliano verso il ci Vai su Facebook

A Gubbio pellegrini da tutta Europa. Accolti 160 ragazzi polacchi; Gubbio apre le porte ai pellegrini in cammino verso il Giubileo dei Giovani: accoglienza, fraternitĂ e fede condivisa; Giubileo dei Giovani: Gubbio apre le porte a 160 pellegrini polacchi.

Mobilità sostenibile, Gubbio Link: nuovo servizio che mette in rete bus e treni - Un progetto che punta a rendere Gubbio ancora più accessibile in vista dei grandi eventi religiosi e culturali del 2025 e 2026, con un servizio pensato per i pellegrini, i turisti e i ci ... Scrive finanza.repubblica.it