A Expo 2025 Osaka la Campania lancia la Pizza 100% campana | blockchain e tracciabilità per tutelare il Made in Italy

La tecnologia al servizio della difesa della tradizione e dei prodotti tipici enogastronomici campani. Questo il focus del panel ‘Pizza napoletana e blockchain: tradizione e futuro campano’ che si è svolto al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka nella settimana dedicata alla Campania. L’evento ha voluto mostrare come gli strumenti di tracciabilitĂ digitale possano contribuire a costruire un nuovo livello di fiducia tra produttori e consumatori, rafforzando l’autenticitĂ percepita e aumentando il valore delle filiere certificate. “Mi complimento con la Campania non solo per la varietĂ e per la bellezza” di quello che hanno portato al Padiglione Italia, “ma anche per questo sguardo all’innovazione, all’alta tecnologia”, ha affermato il commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, l’ambasciatore Mario Vattani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it