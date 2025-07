Viareggio (Lucca), 26 luglio 2025 – È Diego De Silva il vincitore della 96ª edizione del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci per la categoria narrativa con “I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi): nel romanzo, l’autore, con la sua immancabile ironia diventata lo strumento per mettere a fuoco ciò che davvero conta, riesce a raccontare con forza — attraverso le voci di Fosco e Alice — le speranze, le delusioni, le felicità dimenticate e quel groviglio di emozioni che da sempre accompagna la fine di un amore. “Sono stato in finale al Premio Viareggio-Rèpaci nel 2001 da esordiente. Oggi, 25 anni e 14 libri dopo, potrei dire che non provo più le emozioni di un tempo, ma non è così”, ha commentato De Silva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Diego De Silva il premio Viareggio-Rèpaci. “Un'emozione”