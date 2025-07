A che ora la Superbike oggi GP Ungheria 2025 | dove vedere in tv superpole e gara-1 programma TV8

Tutto pronto al Balaton Park Circuit per la Superpole e gara-1 del Gran Premio d’Ungheria 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Prosegue la serrata sfida per il titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, che si daranno battaglia sulle rive del Lago Balaton nell’ultimo appuntamento in calendario prima della sosta estiva. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 11.00 E ALLE 14.00 A cinque Gran Premi dal termine, il turco della BMW si trova al comando della classifica generale con un margine di soli 4 punti sull’italiano del team ufficiale Ducati, mentre tutti gli altri sono ormai fuori dai giochi con distacchi in tripla cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la Superbike oggi, GP Ungheria 2025: dove vedere in tv superpole e gara-1, programma TV8

In questa notizia si parla di: superpole - superbike - ungheria - gara

Superbike, Nicolò Bulega fa sua la Superpole a Cremona! Razgatlioglu in prima fila - Calato il sipario sulla Superpole del Round a Cremona, quarta tappa del Mondiale 2025 di Superbike. Sul tracciato lombardo il time-attack ha definito lo schieramento di partenza di gara-1, che prenderà il via alle ore 14.

Superbike, Bulega vince la Superpole Race di Cremona! Allungo su Razgatlioglu nel Mondiale - Nicolò Bulega ribadisce la sua netta superiorità a Cremona e domina anche la Superpole Race del Gran Premio d’Italia, valevole come quarto round del Mondiale Superbike 2025.

LIVE Superbike, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bulega torna all’attacco a Cremona. Alle 11.00 la Superpole - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Superbike.

Cinque gare al termine del campionato e soli 4 punti a dividere i primi due in classifica. I presupposti per il Round d’Ungheria di SuperBike promettono spettacolo Su Tv8 vi aspettano LIVE le gare della SBK sabato dalle 13:45 con la Race 1 e domenica dall Vai su Facebook

Superbike oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari Superpole e gara-1, programma, streaming; Superbike, per la prima volta al Balaton Park in Ungheria; SBK Ungheria 2025: tutti gli orari tv in diretta.

SBK Ungheria 2025: tutti gli orari per vedere oggi la Superbike in diretta tv e in chiaro - tutti gli appuntamenti per seguire Superpole e gare in diretta oggi su Sky Sport MotoGP, NOW e TV8 dal suggestivo circuito di Balaton Park, situato nei pressi dell’iconico Lago Balaton nell’Ungheria ... Segnala quotidianomotori.com

Sbk Balaton 2025 orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky, Now e TV8) - Per l'ottavo round del campionato delle derivate di serie si corre dopo 35 anni in Ungheria e la Superpole Race sarà la 1000esima gara della categoria. Secondo today.it