A che ora gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025 nei 50 farfalla? Programma tv streaming

Thomas Ceccon sarĂ il punto di riferimento della squadra italiana ai Mondiali di nuoto 2025. Il veneto scenderĂ giĂ in acqua nella giornata di domani per i 50 farfalla, dove come obiettivo è quello di provare a raggiungere una medaglia. Il principale favorito è svizzero Noe Ponti, che sarĂ proprio nella batteria (la numero undici) insieme a Ceccon. Fari puntati anche sul canadese Ilya Harun, che è l’altro favorito per conquistare il titolo mondiale. Le sue gare principali saranno sicuramente i 100 e 200 dorso. Nei 100 dorso cercherĂ di confermarsi il migliore al mondo, forte del titolo olimpico conquistato a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025 nei 50 farfalla? Programma, tv, streaming

“Federica Pellegrini è gelosa, ora alleno solo uomini. Da Thomas Ceccon mi aspettavo almeno un messaggio”: le confessioni di Matteo Giunta - Matteo Giunta il 7 maggio ha festeggiato il suo 43esimo compleanno in tv, ospite a “La volta buona”, il talk condotto da Caterina Balivo.

Federica Pellegrini: «Jannik Sinner trattato diversamente, lo ribadisco. Sono di destra. Thomas Ceccon? Dovrebbe rispettare chi c'era prima di lui» - Federica Pellegrini incontra le Le Iene. L'ex nuotatrice ha passato due giorni a Livigno con Nicolò De Devitiis e ha parlato della polemica su Sinner, ma anche del collega Thomas.

Nuoto, Thomas Ceccon stupisce: nuota un 50 sl…a delfino! E il tempo è di tutto rispetto… - Thomas Ceccon scalda i motori verso il grande appuntamento dei Campionati Mondiali di Singapore 2025 (dal 27 luglio al 3 agosto) e dimostra un ottimo stato di forma, dando spettacolo ieri a Verona in occasione della terza giornata del Campionato Regionale/Provinciale di Categoria con una prestazione di alto livello internazionale nei 50 delfino.

Da Ceccon a Martinenghi, il mondiale di nuoto si sposta in corsia: tutto quello che c'è da sapere - L’Italia vuole continuare a far sognare ai mondiali di Singapore e dopo aver archiviato le acque libere, ora è il momento del nuoto in corsia. Si legge su corrieredellosport.it

Nuoto: da Ceccon a Curtis, l'Italia cerca gloria ai Mondiali - L'esperienza degli olimpionici e la voglia della ribalta di chi comunque ha già fatto parlare di sé. Secondo napolimagazine.com