A che ora gareggia Nicolò Martinenghi ai Mondiali di nuoto 2025 nei 100 rana? Programma tv streaming

Nicolò Martinenghi sarà tra gli atleti ad aprire i Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Domani, domenica 27 luglio, il campione olimpico inizierà il proprio percorso nella sua specialità, i 100 rana, e la sfida non sarà di poco conto per lui. Dopo aver vinto tutto nel quadriennio precedente, rimettersi in discussione non è certo semplice. Nelle due vasche la concorrenza è decisamente qualificata, ma Martinenghi vorrà prova a mettere la mano davanti agli altri, volendo far leva anche sull’esperienza e la mentalità di chi sa come vincere le gare, esattamente come accaduto nelle Olimpiadi di Parigi dell’anno scorso, con quell’arrivo all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

