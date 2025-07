A Canavaccio nuovi locali per socializzare.

A Canavaccio aprono nuovi ambienti che saranno destinati a scopi aggregativi: sono i locali al primo piano dell’edificio che ospita la sede di Pro loco e Acli. Il taglio del nastro è stato giovedì sera, in quella che è stata "più una condivisione, che un’inaugurazione", ha detto il sindaco Maurizio Gambini. Spazi che il presidente della Pro loco, Francesco Mancini, ha apprezzato: "Questa zona del quartiere sta diventando sempre più luogo di aggregazione", ha detto. L’edificio è della Curia ma in comodato d’uso al Comune, che ha investito 260mila euro per riqualificarlo, compreso il campetto polivalente, e il piano superiore ospiterà anche la Caritas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

