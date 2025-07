A Bologna la sirena antiaerea coma a Gaza

Anche a Bologna si udirà una sirena antiaerea. Il Comune aderisce alla campagna nazionale "Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio", allo scopo di continuare a “sensibilizzare sulla gravissima situazione palestinese, dove la popolazione civile continua a essere vittima di attacchi quotidiani e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna per Gaza: sirena di Bergonzoni e marcia per la pace a Monte Sole | VIDEO - Bologna è in prima linea per la pace in Medio Oriente e il ritorno alla normalità a Gaza. Il Comune sarà presente alla marcia per la pace in sostegno del popolo palestinese, che si terrà il prossimo 15 giugno a Monte Sole, da Marzabotto al Parco storico.

"Disertiamo il silenzio", a Bologna suona la sirena per Gaza - Il Comune di Bologna aderisce alla campagna nazionale "Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio". Lo riporta msn.com

Bologna per Gaza: una iniziativa del Comune e un appello della Diocesi e della Comunità ebraica - Bologna per Gaza: pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Bologna ed un testo della Diocesi e della Comunità ebraica, al cui testo ha aderito ... Da pressenza.com